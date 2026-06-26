El congresista de Fuerza Popular, Arturo Alegría, cuestionó este viernes el desempeño político de Roberto Sánchez al señalar que habría perdido liderazgo y credibilidad tanto en la opinión pública como dentro de su propia bancada de Juntos por el Perú (JPP). Sus declaraciones se produjeron en el marco de la discusión de recursos vinculados al proceso electoral de la segunda vuelta presidencial.

En los últimos días, el dirigente de JPP cuestionó los resultados electorales y planteó un supuesto fraude electoral en el voto extranjero. Al respecto, el legislador de la bancada fujimorista afirmó que estas acciones habrían generado un debilitamiento de su respaldo político interno.

Según el reporte de RPP, el parlamentario de Fuerza Popular criticó los recursos presentados por Sánchez y su agrupación ante el sistema electoral tras la segunda vuelta. Según indicó, estas acciones no contaron con fundamentos suficientes para sostener la acusación planteada.

“El congresista Sánchez ha perdido credibilidad durante las últimas semanas. No solamente argumentando un fraude que no ha existido, sin pruebas, sin argumentos. El señor está perdiendo liderazgo, está perdiendo credibilidad ante la opinión pública, pero más está perdiendo credibilidad al interno de su propia bancada, en donde comprenden muchos de ellos que lamentablemente no han logrado el objetivo que se plantearon”, indicó.