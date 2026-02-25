El gobierno del presidente encargado José María Balcázar designó el 23 de febrero a Kevin Guerra Olórtegui como asesor del gabinete de asesores de la Secretaría General del Despacho Presidencial, mediante la resolución N° 000017-2026-DP/SGDP.

Perfil

Guerra es economista titulado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde junio del 2019.

Solo 3 años después, fue designado asesor II del despacho del Ministerio de Transporte y Comunicaciones con un sueldo de S/ 6760 en marzo de 2022 y se retiró en mayo de ese mismo año con S/ 15600.

Incluso, según la Resolución Ministerial N° 338-2022-MTC/01, Guerra viajó a Ecuador del 28 al 30 de abril de ese año, como parte de la comitiva oficial que participó en el “Encuentro Presidencial y XIV Reunión del Gabinete Binacional de Ministros Perú - Ecuador”, que se llevó a cabo en la ciudad de Loja.

No fue hasta octubre de 2022 que ingresa a trabajar como Asesor II del congresista de Perú Libre, Américo Gonza Castillo, con un sueldo de S/ 8957.

Para abril de 2024, Guerra pasa a ser asesor principal de Gonza con un sueldo inicial de S/ 12663, y en enero de este año recibió S/ 14700.

Como asesor principal, el 10 de febrero de 2025, Guerra participó en la mesa de trabajo convocada por la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Parlamento sobre los proyectos de Ley N° 8351, 8825, 9454 y 10100, que plantean la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Además, Guerra figura como proveedor del Estado con pagos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que suman S/ 36,000: S/ 16,000 en 2021 y S/ 20,000 en 2022, periodo en el que precisamente Perú Libre controlaba el Ejecutivo. En esos años, el MTC estuvo conducido por Juan Silva, hoy prófugo de la justicia e investigado por liderar una red de corrupción en obras.