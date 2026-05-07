El extranjero Moisés Martínez (nacionalidad venezolana) fue sentenciado a cuatro años, 9 meses y 23 días de pena privativa de libertad efectiva por el delito de robo agravado en grado de tentativa, tras asaltar a una joven pareja en el Puente Fierro, Cercado de Arequipa, utilizando un objeto que simulaba ser un arma de fuego.

La sentencia fue conseguida por la Primera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Arequipa, bajo la dirección de la Fiscal Provincial Myrna Nathalie Corzo Carbajal.

La fiscal adjunta provincial Ana Maria Belia Ramos Ramírez, sustentó la responsabilidad del acusado mediante un acuerdo de terminación anticipada, contando con la participación del defensor público Luis Diego Huarachi Durand y la validación de la magistrada Gildys Alvarez Quispe, jueza del 4to Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia.

Además, tras investigaciones y diligencias preliminares realizadas por el área de robos de la DIVINCRI y la Unidad Policial de Flagrancia, se permitió acreditar la culpabilidad del sentenciado, quien además de contar con antecedentes por hurto agravado se encontraba en situación ilegal en el país.

Una vez que Martínez cumpla su condena en el penal, será expulsado del territorio nacional, según confirmó el Ministerio Público.