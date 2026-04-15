Guzmán Vera Coronel afirmó hoy que “hay hechos tangibles y evidentes” en relación con las demoras en la entrega del material electoral para la votación del pasado domingo 12 de abril, situación que provocó que la jornada de sufragio se extendiera hasta el lunes.

“Entonces, son hechos tangibles, evidentes, no podemos especular en lo absoluto porque la Contraloría no emite opiniones sobre la base de la especulación, sino sobre la base de evidencia”, manifestó Vera Coronel a su salida del Congreso, donde participó en una sesión de la Comisión de Fiscalización, en la que también estuvo presente el jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

El funcionario reiteró ante la prensa que la Contraloría envió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) su primera advertencia sobre los riesgos de contratar a Galaga S.A.C. el pasado 24 de marzo de este año.

“Ese mismo día fue comunicado el titular de la entidad con un oficio diciendo que había riesgo en la contratación de esta empresa porque las características de la oferta no conciliaban con el requerimiento del área usuaria. Para verificar, digamos, si es que se había subsanado o no esa presunta irregularidad, nos constituimos el día viernes y el día domingo. Claro, el contenido, los hechos ya encontrados, se encuentra en un informe que estará publicado seguramente más tarde en la página web de la Contraloría”, sostuvo.

Vera Coronel también indicó que, a pesar de las observaciones comunicadas a la ONPE, no se habrían subsanado las irregularidades detectadas.

“Hubo respuesta de que ellos señalaban haber superado, haber subsanado las irregularidades advertidas o las presuntas irregularidades. Pero, ¿qué tenemos en contrapartida? Que en la visita que hicimos el día viernes y el día domingo, claro, aparentemente, no se habían subsanado estas irregularidades”, subrayó.