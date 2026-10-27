Maritza Manturano Castro, jefa del Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa (Mindef) y mano derecha del ministro Rafael Belaúnde Llosa, es investigada por la Fiscalía como presunta cabecilla de la organización criminal “Los servidores fantasmas de Emilima”, reveló Cuarto Poder.

La investigación comenzó en 2023 y, pese a tal antecedente, Manturano fue designada en uno de los más altos cargos del sector Defensa.

La hipótesis fiscal sostiene que, cuando se desempeñó como gerente general de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima) durante la gestión de Jorge Muñoz, Manturano habría aprobado remuneraciones a 22 locadores que no prestaron servicios reales y habría orquestado un esquema para que esos pagos regresen a ella a través de personas de su entorno. La investigación también alcanza a su esposo, Pedro Gamio Felipa.

Entre los involucrados figuran los locadores Cinthya Cavero, Fernando Rojas Barrera, Eduardo Pariona Mamani y Andrés Diez Tochiki, todos de la Gerencia de Operaciones de Emilima.

Audios

La Fiscalía cuenta con dos grabaciones entregadas por un aspirante a colaborador eficaz. Una registra una conversación entre Cavero y Yazmín Sevilla, amiga de Manturano, coordinando la versión que darían ante los investigadores. La otra, según su transcripción, indicaría que Manturano tenía conocimiento de que los trabajos no se realizaron y habría dado instrucciones a coinvestigados para sostener lo contrario.

Manturano rechazó las imputaciones en una carta enviada a Cuarto Poder. Sostuvo que no existen indicios razonables de su participación y atribuyó el caso a motivaciones políticas. Su abogado, Roberto Robles, afirmó que su patrocinada guardará silencio en las citaciones y que los trabajos sí se realizaron.