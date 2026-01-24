El presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Karsten Kunckel, alertó este sábado que recientes decisiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) han generado un grave desabastecimiento de placas de rodaje para motocicletas y mototaxis nuevas.

Como se recuerda, el MTC oficializó la postergación de las nuevas especificaciones técnicas para placas de motocicletas y vehículos de categoría L hasta el 30 de noviembre del 2026, mediante el Decreto Supremo N° 021-2025-MTC, con el objetivo de garantizar una “transición ordenada y eficiente” del sistema de identificación vehicular.

AAP culpa al ministerio por la crisis

Sin embargo, esta medida habría generado preocupación en el sector automotor. Durante una entrevista en Exitosa, Kunckel advirtió que el desabastecimiento de placas de rodaje para motocicletas y mototaxis es consecuencia de las decisiones unilaterales del ministerio liderado actualmente por Aldo Prieto.

El representante de la AAP precisó que serían más de 40 mil vehículos los que actualmente no tendrían placa por “la situación provocada por el propio MTC”, pese a que el sistema ya estaba preparado para operar desde el 17 de diciembre del 2025, para la identificación vehicular en un país como el nuestro donde la inseguridad se ha convertido en un tema preocupante.

“Son más de 40 mil que no tienen placa, una situación provocada por el propio MTC. Nosotros nos hemos preparado diligentemente para emitir las placas Mercosur de mayor tamaño que es un tema muy importante para la seguridad ciudadana”, alertó Karsten Kunckel.

Postergación del cambio de placas genera controversia

Karsten Kunckel expresó su indignación ante el hecho de que, pese a que en diciembre el MTC les comunicó mediante documentos oficiales que debían estar preparados para emitir placas más grandes de siete dígitos, retrocedieran en su decisión “sin razón alguna” para volver a las placas antiguas (las azules).

“Ya habíamos cancelado los convenios que teníamos de larga data con los proveedores para las placas azules. (...) No es posible que de un momento al otro vuelvan a un sistema antiguo que ya había sido cancelado y que por Decreto Supremo ya no debíamos emitir (las placas azules)”, explicó.

Al ser cuestionado sobre cuál habría sido el argumento del MTC para que tomaran esa decisión sobre las placas de rodaje, el presidente de la AAP indicó que el argumento se habría centrado en la discusión de precios, en el cual la institución “le brindó todas las facilidades” para que el ministerio sea el que señale las estructuras que deseaban, hasta el punto de darles “la gestión de placas más económicas de Latinoamérica”.

Costos más elevados por decisión del MTC

Finalmente, el presidente de la asociación indicó que el simple hecho de regresar al sistema antiguo requiere realizar gestiones para las cadenas de información, pero ya tienen conocimiento de que ello tendrá un costo más elevado.

“Porque una cosa es planificar una línea de producción para 400 mil placas durante un año y otra cosa es pedir 50 mil o 100 mil placas en 7 meses porque se supone que en noviembre sí se va a cambiar a la placa Mercosur que va a costar mucho más que la anterior. No entendemos por qué el ministerio está gestionando algo que es imposible de cumplir con la inmediatez que requieren”, indicó.

En esa línea, agregó que la AAP mantiene alrededor de 150 mil placas Mercosur en stock en sus almacenes y todo planificado para abastecer el mercado tal como fue dispuesto por el Decreto Supremo. Karsten Kunckel cuestionó que el MTC haya modificado el esquema de forma abrupta, generando el desabastecimiento de placas para motos.