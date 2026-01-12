La Policía Nacional ejecutó un operativo de seguridad en el distrito de Ate que dejó como saldo 10 personas detenidas y la incautación de armamento, explosivos y drogas. La intervención forma parte de las acciones de control territorial que el Gobierno viene implementando en Lima bajo el estado de emergencia vigente.

El operativo policial se desarrolló en dos sectores considerados prioritarios del distrito, incluyendo la zona de Ceres. Los efectivos policiales contaron con el respaldo de personal del Ejército para realizar las acciones de seguridad, según informó el Ministerio del Interior.

Durante el despliegue, los agentes del orden efectuaron controles de identidad masivos que abarcaron a conductores de vehículos particulares, mototaxistas y usuarios del transporte público. Estas acciones forman parte del patrullaje preventivo y la estrategia de presencia policial sostenida que se viene aplicando desde hace meses para combatir la criminalidad.

Supervisión de altas autoridades

Las labores policiales fueron supervisadas directamente por Francisco Gavidia, viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, y Carlos Guillén, director de Control de Drogas y Cultivos Ilegales del Mininter. Ambos funcionarios realizaron un monitoreo constante del desarrollo de las acciones de seguridad en el distrito.

El coronel PNP Walter Gurreonero Díaz, jefe de la Región Policial Lima Sur, presentó los resultados oficiales de la intervención. Del total de 10 personas detenidas, cinco contaban con requisitoria vigente por diversos delitos: falsedad genérica, robo agravado y tráfico ilícito de drogas.

En cuanto al material incautado, las fuerzas del orden decomisaron dos armas de fuego, nueve municiones, tres armas blancas y material explosivo. Adicionalmente, se hallaron envoltorios con pasta básica de cocaína y marihuana.

Cuartel militar en Pataz

En un anuncio paralelo, el Ejecutivo reveló durante el fin de semana que evalúa la construcción de un nuevo cuartel militar en la provincia de Pataz, región La Libertad. La iniciativa busca reforzar la seguridad y contener el avance de la minería ilegal que afecta severamente a esa zona del país.

La propuesta surgió tras una visita de inspección realizada por el ministro de Defensa, César Díaz, acompañado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio. Ambos funcionarios se trasladaron en helicóptero hacia un punto estratégico de la provincia para evaluar la factibilidad técnica de instalar esta infraestructura militar, informó el Ministerio de Defensa.

De concretarse el proyecto, el cuartel fortalecería las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas en la zona y permitiría una respuesta más eficaz ante amenazas a la seguridad. Asimismo, garantizaría una mayor presencia estatal en beneficio de la población local, según indicaron los titulares del sector Defensa e Interior.