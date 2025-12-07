El precandidato presidencial Fernando Olivera (Frente Esperanza) condenó de forma enfática el atentado contra Rafael Belaunde Llosa, postulante de Libertad Popular, ocurrido el 2 de diciembre en Cerro Azul, Cañete. Durante sus declaraciones frente al colegio Guadalupe, en el Cercado de Lima, afirmó que ningún tipo de agresión puede justificarse en un contexto político.

“Obviamente nosotros rechazamos la violencia venga de donde venga (…) no se puede justificar ni por razones políticas”, declaró para Exitosa.

Asimismo, reveló que, tras enterarse del atentado, intentó comunicarse directamente con Belaunde Llosa para expresarle su solidaridad. Sin embargo, su llamada no obtuvo respuesta.

“He marcado su teléfono, no he tenido la suerte de que me conteste, pero a alguien cercano se lo he dicho”, señaló, al remarcar que su primer mensaje fue de carácter humano antes que político.

Declaraciones en pleno proceso de elecciones internas

El líder de Frente Esperanza realizó estas declaraciones mientras su partido desarrollaba sus comicios internos, donde compite como precandidato presidencial acompañado de Elizabeth León y Carlos Cuaresma en la fórmula vicepresidencial. Olivera reiteró que la defensa de la democracia implica rechazar cualquier acto de intimidación o ataque armado.