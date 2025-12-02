El precandidato de Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, fue víctima de un ataque a balazos la mañana de este miércoles cuando conducía por el distrito de Cerro Azul, en la provincia de Cañete. La denuncia fue realizada públicamente por el expremier Pedro Cateriano.

Según las primeras informaciones, el parabrisas del lado del conductor terminó con al menos tres impactos de bala, mientras que Belaúnde Llosa resultó ileso.

El precandidato se encuentra declarando en la comisaría

Tras el ataque, el político acudió a la comisaría del sector para interponer la denuncia y cumplir con los trámites ante la Policía Nacional.

“Está cumpliendo con trámites de ley ante la Policía. Está ileso. No han logrado su objetivo los delincuentes”, informó Cateriano.

El ex primer ministro indicó que Belaúnde se dirigía a un emprendimiento que mantiene en Cerro Azul para realizar labores de supervisión cuando ocurrió el incidente.

Rechazo al ataque y llamado a reforzar seguridad electoral

Cateriano calificó el hecho como un grave precedente en el inicio del proceso electoral.

“Es un mal inicio de la campaña. (…) Hay que rechazar con firmeza este ataque que ha sufrido a balazos en la mañana Rafael Belaunde”, señaló.

El exjefe del Gabinete exhortó al Estado a reforzar la seguridad de los candidatos que participarán en las Elecciones Generales de 2026.

“La elección debe ser un momento de intercambio de pareceres y salidas a la crisis. De ninguna manera se puede permitir el uso de la violencia, venga de donde venga”, finalizó.

Reacciones políticas

Horas después, el congresista Gino Costa también denunció públicamente el ataque y exigió que las investigaciones determinen el móvil y se sancione a los responsables.