Este domingo el programa ‘Panorama’ reveló un atestado policial de 1980 que indica que el actual ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, participó en un atentado terrorista con Edith Lagos en la ciudad de Ayacucho.

Según el documento de la Policía Nacional del Perú, Iber Maraví y su tío Víctor Olarte se encontraban como no-habidos tras el atentado que se realizó en el marco del día del maestro de dicho año y por el que fueron detenidas “Edith Lagos y Berlinda Mendoza”.

“Los detenidos en cárcel Edith Lagos y Berlinda Mendoza y los no habidos Víctor Whasington Olarte y su sobrino Iber Maravi Olarte y otros, atentaron con dinamita a la puerta principal de la Dirección Regional de Educación Ayacucho”, se lee en el documento publicado por el referido programa.

Tras la publicación de dicho informe, Maraví publicó un comunicado en su cuenta de Twitter e indicó que la información difundida son “acusaciones son carentes de fondo, que solo pretenden mancillar su imagen y distraer la atención de los asuntos importantes que se están impulsando en mi gestión”.

“Soy categórico en señalar que no le debo nada a la justicia, no tengo proceso pendiente ni sentencia alguna que manche mi trayectoria. En el aspecto moral he condenado abiertamente todo acto terrorista y he manifestado mi convicción personal de seguir construyendo un país más justo y digno en el marco del respeto a las instituciones y la democracia”, se lee en el documento.

Cabe destacar que el pasado martes, Iber Maraví, informó que sí conoció a Edith Lagos, integrante de Sendero Luminoso que falleció en 1982 abatida por la policía, cuando ambos fueron estudiantes de secundaria en Ayacucho.

“A Edith Lagos yo la conozco porque ha sido una persona de mi generación, era estudiante de una institución pública en Ayacucho como yo de otra [...] La he conocido porque Ayacucho no es tan grande como para no conocer a las personas”, manifestó.

