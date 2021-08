El ministro de Trabajo, Iber Maraví, manifestó que respetará la decisión que adopte el presidente Pedro Castillo sobre su permanencia en el Gabinete, luego de que un informe de El Comercio revelara que su nombre figura en atestados policiales sobre ataques terroristas de Sendero Luminoso en Ayacucho, entre 1981 y 1982.

Maraví también negó tener alguna responsabilidad o señalamiento en actos subversivos y agregó que “renunciar sería darle el gusto a la ultraderecha”.

“Con el presidente todavía no hemos hablado, pero soy absolutamente respetuoso de la decisión que pueda tomar el presidente. Lo tomaré con la humildad del caso, y si tenemos que seguir con el trabajo, seguiremos para dar resultados”, declaró a la prensa tras participar en el 14° Gore Ejecutivo, desarrollado en el Centro de Convenciones de Lima.

Maraví figura en los atestados policiales junto a los nombres de los senderistas Arturo Morote -hermano del cabecilla Osmán Morote-, y Edith Lagos.

Consultado sobre el tema, Maraví arguyó que no tiene ninguna sentencia y afirmó que en aquellos años no estuvo en Ayacucho, lugar donde ocurrieron los hechos, sino que vivía en Ica.

Admisión

El titular de Trabajo también reconoció que conoció Edith Lagos, integrante de Sendero Luminoso (SL), quien pereció abatida por la Policía, en 1982, en Ayacucho.

“A Edith Lagos yo la conozco porque ha sido una persona de mi generación, era estudiante de una institución pública en Ayacucho, como yo de otra (...). La he conocido porque Ayacucho no es tan grande como para no conocer a las personas”, manifestó.

“Yo he condenado y reitero mi condena a Sendero Luminoso; una vez más como lo he dicho hace poco”, recalcó luego de negar haber conocido a Arturo Morote.