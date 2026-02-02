El exministro de Relaciones Exteriores del Perú, Augusto Blacker Miller, murió a los 80 años en un hospital penitenciario ubicado en Río de Janeiro, en Brasil.

La autoridad penitenciaria estatal informó este lunes que el fallecimiento se produjo el pasado 23 de enero en el Hospital Penal Hamilton Agostinho, situado en el complejo penitenciario de Gericinó.

Blacker Miller, quien ocupó el cargo de canciller durante el primer gobierno de Alberto Fujimori entre 1991 y 1992, falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.

El exdiplomático permanecía bajo custodia policial desde el 11 de diciembre de 2025, fecha en la que fue detenido por agentes de Interpol en el barrio de Flamengo, en la zona sur de Río de Janeiro.

Contra él regía una orden de captura internacional con fines de extradición emitida a solicitud de la justicia de Albania.

La justicia de Albania lo investigaba por su presunta implicancia en un esquema de fraude financiero y lavado de dinero relacionado con una concesión para la construcción de un incinerador de residuos en la ciudad de Fier.

Blacker Miller, quien años atrás adquirió la nacionalidad albanesa con el fin de evitar su extradición al Perú, se encontraba prófugo de ese país desde 2018.