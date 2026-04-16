La Cámara de Diputados, a cargo de la elaboración y presentación de proyectos de ley, estará integrada por seis bancadas, de acuerdo con lo contabilizado hasta ahora por la ONPE.

Estas son: Fuerza Popular (41), Juntos por el Perú (34), Renovación Popular (16), Partido del Buen Gobierno (15), Partido Cívico Obras (14) y Ahora Nación (10).

Distribución

Al igual que en el Senado, el fujimorismo tendrá la bancada más numerosa en la cámara baja. Entre sus candidatos más votados tiene a excongresistas suyos.

Tal es el caso de Cecilia Chacón y Diethell Columbus, quienes obtuvieron 59,196 y 25,251 votos, respectivamente. En la lista siguen Rosángela Barbarán, actual legisladora, con 20,697 y Pier Figari en una posición más abajo (12,834 votos).

Juntos por el Perú, en tanto, tiene como más votada a la cuñada del expresidente Pedro Castillo e investigada por organización criminal, y otros cargos, Yenifer Paredes (27,127 votos). También a Iris Avendaño, que llega con 16,140 votos.

Renovación Popular (RP), en tanto, lleva a Norma Yarrow, actual parlamentaria de dicho partido, con 96,252 votos. José Baella, exjefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la PNP, y Roxana Rocha le suceden, con 58,587 y 41,298 votos, respectivamente.

Los últimos

Con un diputado menos que Renovación, el Partido del Buen Gobierno lleva a Óscar Reto Otero (40,242 votos), Nathaly Molina (22,483 votos) y Luis Quispe Candia (21,964 votos).

El Partido Cívico Obras contará con Jeenny Samanez y Víctor Piñan, quienes cosecharon 14,279 y 10,647 votos, respectivamente.

Finalmente, Ahora Nación lleva a Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía, con 107,383. Detrás suyo está Indira Huilca, con 70,200 votos.