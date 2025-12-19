Este jueves, el partido Avanza País se convirtió en la primera agrupación política en inscribir su fórmula presidencial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las Elecciones Generales 2026. La plancha está encabezada por el congresista José Williams, acompañado de Fernán Altuve Febres como candidato a la Primera Vicepresidencia y la también congresista Adriana Tudela como aspirante a la Segunda Vicepresidencia.​

La solicitud de inscripción fue presentada esta mañana por el personero legal del partido, Aldo Borrero, a través de la plataforma digital Declara+ del organismo electoral. Según el registro oficial, Altuve Febres fue elegido mediante elecciones primarias, mientras que Williams y Tudela fueron designados directamente por la organización.​

¿Cuándo vence el plazo de inscripción?

Las 38 organizaciones políticas habilitadas para competir en las elecciones del próximo 12 de abril tienen hasta el 23 de diciembre para solicitar la inscripción de sus candidaturas a la Presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.​

Hasta el momento, se han registrado 6,841 hojas de vida completas en la plataforma Declara+ por parte de 37 organizaciones políticas. De acuerdo con la Oficina General de Tecnologías de la Información del JNE, este número corresponde a las declaraciones juradas de 34 partidos políticos y 3 alianzas electorales, mientras que una agrupación aún está pendiente de registrar hojas de vida en el sistema.​

El plazo máximo para realizar este proceso, de manera virtual o presencial ante las oficinas del JNE, concluye en cuatro días. Frente a este escenario, el organismo electoral exhortó a las agrupaciones a consignar oportunamente la información de los postulantes a fin de evitar contratiempos en la etapa final del proceso.