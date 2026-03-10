A ocho días de la presentación de la premier Denisse Miralles y los miembros de su Gabinete ante el Congreso, para solicitar el voto de confianza, la bancada de Avanza País anunció que no respaldará dicho pedido.

Se oponen

Mediante un comunicado, el grupo parlamentario informó que no asistirá a la convocatoria de diálogo con el Consejo de Ministros encabezado por Denisse Miralles.

En el pronunciamiento, sostienen que el Gabinete Miralles nace de “acuerdo político entre APP, liderado por César Acuña, Somos Perú y sectores de la izquierda”.

La bancada también sostuvo que su decisión se sustenta en la “improvisación, incapacidad y ausencia de liderazgo” en el manejo de la crisis energética generada tras la escasez de gas natural luego de la fuga y deflagración registrada en el yacimiento de Camisea en Cusco.

“La paralización del país no es una política pública seria, sino una decisión irresponsable que perjudica a millones de peruanos”, indicó la bancada.

Asimismo, anunciaron que promoverán la interpelación y censura del ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, y del titular de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.

“Deben asumir su responsabilidad política por la crisis del GNV que golpea directamente a miles de trabajadores del país”, añadió.

Pedido

Durante una conferencia, la premier Denisse Miralles exhortó a las bancadas del Legislativo a oír primero el planteamiento del Ejecutivo antes de adelantar una posición sobre el voto de confianza.

“Hacemos un llamado a las diferentes fuerzas políticas a que deberían escuchar primero el planteamiento que tiene este Ejecutivo, estamos ante dos emergencias graves que necesitan atención inmediata del Estado”, declaró.