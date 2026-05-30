El grupo parlamentario Avanza País anunció su respaldo a Fuerza Popular de cara a la segunda vuelta electoral del 7 de junio, en la que Keiko Fujimori se medirá contra Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

“No respaldaremos ninguna propuesta que genere incertidumbre, confrontación, desconfianza o ponga en riesgo el modelo de desarrollo que ha contribuido al crecimiento de nuestro país”, afirmaron.

La bancada fundamentó su posición en la necesidad de proteger la estabilidad económica, la propiedad privada y el modelo de desarrollo que, según su postura, ha impulsado el crecimiento del país durante las últimas décadas.

Cabe señalar que Avanza País obtuvo 32,585 votos en la primera vuelta, con su candidato José Williams.

Esto equivale al 0.195% de los votos válidos en todo el país y en el exterior, porcentaje que lo dejó fuera de contienda.