El ministro del Interior Avelino Guillén confirmó que presentó su renuncia al cargo ante el presidente Pedro Castillo y aclaró que la misma tiene el “carácter de irrevocable”.

En diálogo con Epicentro TV, refirió que esperó durante dos semanas la respuesta de Castillo Terrones sobre su pedido para remover al comandante general de la PNP, Javier Gallardo, pero no recibió respuesta alguna.

“Mi renuncia es de carácter irrevocable. Bajo esa condición he presentado mi renuncia. He esperado durante dos semanas la respuesta del señor presidente y su silencio para mí es un indicativo muy claro y directo de que él está asumiendo una posición de respaldo al señor comandante general de la Policía Nacional”, expresó.

“Hay silencios que expresan posiciones. Lo natural es que el presidente respalde a su ministro”, añadió Guillén, quien detalló que recibió mensajes por WhatsApp del secretario general de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico.

“Me dijo que quería sostener una reunión conmigo, no me explicó el detalle. Le dije que cualquier reunión tenía que ser en mi despacho. Lo convoqué para una reunión, pero no se presentó”, subrayó.

Guillén Jáuregui detalló que en una reunión le entregó al mandatario el proyecto de resolución suprema de pase al retiro de Javier Gallardo, así como la relación de asignación de cargos que presentó el comandante general.

“Le dijo que la única salida era el cambio del comandante general de la Policía Nacional y él me dijo que eso lo iba a ver en un plazo breve y que esa situación no podía dar para más, pero han pasado más de dos semanas y al no haber respuesta y agravarse la situación, he tenido que tomar una decisión, que no podía postergarse más”, manifestó.

El extitular del Mininter también remarcó que hubo dos momentos claves en que se acentuó las discrepancias con Gallardo: cuando intentó pasar al retiro a generales de la PNP “de reconocida trayectoria” y su desacuerdo con la asignación de cargos que elaboró el comandante general de la institución.

“Yo no podía permitir que se invite al retiro a generales de la Policía de reconocida trayectoria. La Policía no puede darse el lujo de desprenderse de sus mejores cuadros”, acotó.

“Un segundo momento es ahora, donde nosotros hemos expresado nuestro desacuerdo frente a la asignación de cargos que ha elaborado el señor comandante general de la Policía. Son dos momentos, en diciembre y enero, donde se acentúa la discrepancia en relación a esos puntos específicos”, detalló.