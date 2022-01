El saliente ministro del Interior Avelino Guillén afirmó que el “punto de quiebre definitivo” con el presidente de la República, Pedro Castillo, fue cuando planteó pasar al retiro al subcomandante general de la Policía Nacional (PNP), Martín Parra.

En el programa No Hay Derecho de Ideeleradio, argumentó que Parra es un general que, en su concepto, tiene un “muy buen trabajo y buen desempeño funcional”.

“El punto de quiebre definitivo con el presidente Castillo fue cuando él planteó pasar al retiro al general Parra, el número dos en la institución. Ese hecho yo no lo acepto. Expresé de manera rotunda y directa mi absoluta discrepancia y le señalé que ese punto era no negociable y que yo no iba a aceptar este planteamiento”, indicó.

“Al parecer por pedido de determinados sectores o determinadas personas se pretende pasar al retiro al general Parra sin una justificación valedera”, agregó.

En ese sentido, Guillén Jáuregui advirtió que en el escenario policial habrá “intentos serios” para pasar al retiro a los generales Martín Parra y Víctor Patiño, tercero en la línea de mando.

“Acá hay un nuevo escenario, y nada está definido y no podemos hablar de que ya todo acabó. En el escenario policial va a haber intentos serios para pasar al retiro a los generales Parra y Patiño, rompiéndose la línea institucional de la Policía Nacional. Eso considero que en democracia no se debe hacer”, declaró.

“Es un tema importante para analizar, pero todo apunta a que el sector que respaldaba al general Gallardo es que apunta a que también pase al retiro como una medida así de nos vamos todos, la salida sin ninguna justificación del general Parra”, añadió.

Guillén manifestó que a Martín Parra le corresponde asumir la comandancia general de la Policía Nacional. “Al presidente no sé quién le ha metido en la cabeza de que necesariamente tiene que pasar al retiro el retiro el general Parra, sin justificación”, puntualizó.

Finalmente, el ministro subrayó, además, que tras su salida del Mininter, el peor escenario sería que no se respalde la institucionalidad en la Policía Nacional.

“Que no se proteja y no se respalde la institucionalidad en la Policía, que se rompa. La línea de mando está claramente definida y ante el pase al retiro del señor general Gallardo corresponde asumir al teniente general Parra. Eso se tiene que respetar”, sentenció.

El saliente ministro del Interior Avelino Guillén afirmó que el “punto de quiebre definitivo” con el presidente de la República, Pedro Castillo, fue cuando planteó pasar al retiro al subcomandante general de la Policía Nacional (PNP), Martín Parra.