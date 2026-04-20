Por primera vez en cuatro procesos electorales, el motivo principal de mesas sin instalar no fue la falta de miembros de mesas, sino fallas de la propia Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pues el domingo 12 de abril 211 mesas no funcionaron en Lima, pero los miles de electores recién pudieron votar al día siguiente.

Estas elecciones presidenciales dejaron una paradoja: el ausentismo bajó respecto al 2021, pero las fallas operativas de la ONPE alcanzaron niveles inéditos.

Punto Final revisó los registros oficiales de la ONPE en las últimas cuatro elecciones (primera vuelta) y reveló la magnitud del retroceso. Sucede que en el 2011 no se instalaron 47; en el 2016, fue de 26; en el 2021 fue de 499 (en plena pandemia); pero en este 2026 fue de 211, considerando que se debían habilitar 92 720 para más de 27 millones 325 mil electores.

En cuanto al ausentismo, el panorama fue más alentador. El voto en Perú es obligatorio y acarrea sanciones, lo que históricamente ha contenido la abstención. En el 2011 no votó un 16.29%; en el 2016, el 18.20%; en el 2021 fue del 29.95%; y este 2026 el ausentismo se redujo al 23.8%, poco más de 6 millones y medio de ausentes.

Al respecto, el exjefe de la ONPE, Fernando Tuesta, señaló que uno de los factores que explica la abstención es la migración, ya que muchos ciudadanos residen en el exterior sin actualizar su domicilio en el DNI. Añadió además que los electores mayores de 70 años tienen voto voluntario, aunque siguen figurando en el padrón electoral.

Respecto a las mesas no instaladas, Tuesta indicó que este año se mantuvo por debajo del 1% del total, similar o superior a las elecciones del 2021 y 2016.

POCO AUSENTISMO EN DISTRITOS

A nivel distrital, en Villa El Salvador se registró más del 75% de participación con apenas 15% de ausentismo; en Lurín superó el 67% de concurrencia con un 18% de ausentes; y en San Juan de Miraflores alcanzó más del 70% de electores que acudieron a las urnas.

Otro frente pendiente son las actas observadas, pues concluido el conteo de votos, quedan alrededor de 5 mil actas por revisar, un proceso que se lleva a cabo por primera vez.