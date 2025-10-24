La situación del suboficial PNP, Luis Magallanes, autor del disparo que causó la muerte de Eduardo Ruíz Sanz, conocido como Trvko, podría cambiar.

Y es que de acuerdo con el informe pericial de balística forense del Ministerio Público, la bala encontrada en el cuerpo del joven que murió durante las protestas, no salió directo hacia él, sino que rebotó antes de impactarlo.

DETALLES

El informe emitido el 20 de octubre por Walter Cubas Rentería, perito balístico forense, concluye que cuando se le hizo el examen de necropsia a Eduardo Ruíz, presentaba en el tórax un orificio de entrada producido por un fragmento del núcleo de un proyectil, compatible con una herida de entrada por rebote.

“Con trayectoria anatómica de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha y ligeramente de abajo hacia arriba, sin características de disparo a corta distancia (siendo la corta distancia menor a 50 centímetros)”, se lee en el documento.

La conclusión del mencionado informe coincide con la versión que dio la defensa del suboficial de la policía, pues alegó haber disparado al suelo en un acto de defensa y no directamente al cuerpo de la víctima.

Amigos y colegas del músico Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, conocido como "Trvko", lo recuerdan

COMPLETO

Por otro lado, canal N reveló un video en el que se observa al suboficial Magallanes minutos antes del disparo que mató al rapero Ruíz Sanz.

A las 11:07 p.m. se visualiza un tumulto de personas congregadas en el jirón Tambo de Belén, a las 11:08 p.m., el suboficial Magallanes aparece saliendo del tumulto, desplazándose entre vehículos estacionados y la acera, mientras es perseguido por manifestantes.

En las imágenes se observa que Magallanes intentaba huir de un grupo de manifestantes cuando fue interceptado por una persona vestida con casaca gris y capucha, quien le propinó un golpe en la frente con un objeto no identificado, causándole una herida frontal.