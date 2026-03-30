Este domingo, el presidente de la República, José María Balcázar, llegó a la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque. En declaraciones a la prensa, el mandatario afirmó que el pedido de voto de confianza del gabinete que encabeza Luis Arroyo quedaría pendiente hasta después de las elecciones del 12 de abril.

“[¿Cuándo se va a presentar el gabinete?] En la fecha oportuna que dice la ley. [¿Después de elecciones?] Después de elecciones, probablemente”, manifestó.

A dos semanas de los comicios, el Ejecutivo todavía no ha establecido una fecha para presentarse ante el Congreso y solicitar el voto de confianza. No obstante, el gabinete encabezado por Luis Arroyo se mantiene dentro del plazo constitucional de 30 días.

Cabe recordar que Luis Arroyo juró como presidente del Consejo de Ministros el pasado 17 de marzo, tras la renuncia de Denisse Millares al cargo. En la carta dirigida al jefe de Estado, la expremier señaló que su decisión respondía “a la solicitud” formulada por el mandatario.

Presidente Balcázar visita Chiclayo y anuncia reunión en Lima para priorizar obras en Lambayeque

El presidente José María Balcázar visitó este domingo la ciudad de Chiclayo como parte de una agenda de trabajo en el norte del país, orientada a priorizar demandas de infraestructura en la región Lambayeque. La visita se enmarca en un esfuerzo del Gobierno por reforzar la coordinación con autoridades regionales y municipales en territorios que reclaman mayor inversión.

El mandatario aseguró que su gestión realizará seguimiento a las principales solicitudes de vías de acceso, proyectos de agua y saneamiento, y la modernización de infraestructura hospitalaria en Lambayeque. Para concretar estas propuestas, anunció que este miércoles 1 de abril se reunirán en Palacio de Gobierno las autoridades regionales y municipales de Lambayeque, con el fin de definir un cronograma de ejecución y financiamiento.

Balcázar sostuvo que las obras que resulten prioritarias serán incorporadas a la planificación nacional, siempre que se disponga de presupuesto y se cumplan los requisitos técnicos de cada proyecto. El Ejecutivo busca que la región cuente con una cartera de iniciativas bien estructuradas, que puedan ser financiadas de forma progresiva y transparente.

Reinicio de la carretera Cutervo‑Chiple

En el marco de su gira por el norte, el presidente visitó el tramo de la carretera Cutervo‑Chiple, una vía que había quedado paralizada durante el gobierno de Dina Boluarte debido a distintos inconvenientes financieros y administrativos. El jefe de Estado mencionó que la interrupción de la obra generó malestar entre los pobladores, en especial de la zona de ronderos, quienes llegaron a manifestar su descontento mediante el bloqueo de la carretera central.

Tras finalizar la gestión anterior, el nuevo gobierno decidió reactivar los trabajos y ahora se evidencia el avance de labores de conservación en este tramo, según se detalla en el reporte de Provías Nacional. La obra es considerada estratégica para la conectividad de la región Cajamarca y la salida de productos agrícolas hacia otros mercados regionales, por lo que su normalización fue bien recibida por los actores locales.

“Estamos de tránsito a Chiple porque vamos a iniciar la carretera de Cutervo-Chiple que motivó una paralización hace mucho tiempo en época de Dina Boluarte y suspendieron la huelga porque dejó el poder. Ronderos habían tomado la carretera central”, señaló el mandatario.