El presidente, José María Balcázar anunció que el aeropuerto de Jaén retomará operaciones comerciales el 23 de abril tras el cierre temporal iniciado en febrero. El mandatario informó que el Gobierno destinó más de 200 millones de soles para mejorar y ampliar esta infraestructura aérea clave en la región Cajamarca.

Asimismo, indicó que los trabajos de mantenimiento en la pista de aterrizaje avanzan correctamente. El líder del Ejecutivo aseguró que el Estado peruano cuenta con el presupuesto necesario para completar el mejoramiento y la ampliación del aeropuerto Fernando Belaunde Terry.

¡Llegamos a Chiple! 🇵🇪 Como parte de su visita técnica a la región Cajamarca, el presidente José María Balcázar arribó al centro poblado de Chiple, en la provincia de Cutervo, para cumplir una agenda de trabajo enfocada en la conectividad regional. Durante su estadía, el… pic.twitter.com/jUfTguv9BC — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 30, 2026

Ratifica compromiso por culminar las obras

Durante entrevista con TV Perú este lunes, Balcázar resaltó la importancia de cumplir los anuncios realizados públicamente.

“Lo que decimos lo hacemos y eso la gente de Jaén y la gente ahora de Cutervo, en el caso de Chiple, van a darse cuenta por los resultados nuestros, el resto es pura palabrería, los hechos mandan en este momento”, aseguró el mandatario.

La reactivación del aeropuerto beneficiará directamente la conectividad de Jaén y localidades vecinas como Cutervo. Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, confirmó que la primera etapa de modernización iniciará antes del fin de la gestión actual.

Balcázar programó su tercera visita a Cajamarca para supervisar personalmente los avances en Jaén y Chiple. La inspección incluirá obras viales pendientes en ambas zonas de la región norte del país.

El presidente sostuvo que tanto el Estado como las rondas campesinas locales deben fiscalizar las obras públicas. La ausencia de diálogo entre estas instancias generó problemas importantes en gestiones gubernamentales anteriores de Cajamarca.

“Si no nos juntamos y no nos unimos y no dialogamos, las cosas se pierden”, advirtió Balcázar.

Según el jefe de Estado, la burocracia heredada de administraciones previas afectó el desarrollo de varios proyectos regionales. En esa línea, indicó que el Ejecutivo trabaja actualmente con el premier para superar estos obstáculos administrativos pendientes.