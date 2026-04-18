El presidente de la República, José María Balcázar, afirmó este sábado que su gobierno no responde a grupos privilegiados ni a sectores con poder económico. Durante una actividad pública, el mandatario señaló que la conformación de su gabinete se basa en un enfoque de igualdad entre sus integrantes.

“En mi gabinete no hay ningún blanco, ningún acaudalado, ningún patrón. Aquí no hay caciques de tal manera que estamos hablando entre amigos del mismo nivel social. La policía y los militares también vinimos del pueblo. Y que mejor que servir al pueblo y para eso nos han colocado en la presidencia de la República”, aseveró.

Actividad en Lambayeque

Balcázar arribó esta tarde a la ciudad de Monsefú, en la región Lambayeque, para cumplir con actividades oficiales. En el evento participó acompañado por algunos ministros de Estado y autoridades locales.

El encuentro congregó a ciudadanos de la zona, ante quienes el presidente expuso los lineamientos de su gestión. En ese espacio también abordó temas vinculados al rol del Estado y la atención a la población.

En la actividad estuvieron presentes el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y miembros del gabinete. Entre ellos se encontraban el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, y el titular de Energía y Minas, Waldir Ayasta.

Además participaron el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola. Durante la jornada se anunció la creación de una universidad pública en Chiclayo y la implementación de institutos tecnológicos.

Inauguración de obra en Olmos

Horas antes, el mandatario se encontraba en el distrito de Olmos para inaugurar un sistema eléctrico rural en el centro poblado de Insculas. La obra beneficiará a más de 3,200 habitantes distribuidos en 21 localidades. En medio de la ceremonia, el líder del Ejecutivo resaltó su compromiso por concretar la entrega de obras durante su gobierno de transición.

“No estamos en campaña política. Nadie de los que está aquí al frente y, por lo tanto, no venimos a ofrecer, sino trayendo obras ya realizadas, es la única diferencia”, sostuvo.

¡Más desarrollo para las zonas rurales! 🇵🇪

En el distrito de Olmos, en el centro poblado de Insculas, el presidente de la República del Perú, José María Balcázar, lideró la inauguración del sistema eléctrico rural que beneficia a más de 3,200 ciudadanos de 21 localidades.



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