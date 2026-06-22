El presidente José María Balcázar canceló una reunión programada con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, durante su reciente viaje a Europa. El encuentro era uno de los compromisos incluidos en la agenda oficial presentada al Congreso para sustentar la autorización de salida del país.

Según un reportaje de Cuarto Poder, la cita debía realizarse en París como parte de las gestiones relacionadas con el proceso de incorporación del Perú a la OCDE. Sin embargo, el compromiso fue suspendido mientras el mandatario cumplía actividades en Italia, donde sostuvo una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano.

Viaje se realizó en fecha inicialmente prevista

La visita presidencial también generó cuestionamientos luego de que registros migratorios confirmaran que Balcázar abandonó el país el 15 de junio. La información contradijo el anuncio realizado un día antes por el propio jefe de Estado, quien había señalado que postergaría su viaje para permanecer en Lima y seguir de cerca denuncias relacionadas con el proceso electoral.

Según los registros oficiales, el desplazamiento se efectuó en la fecha originalmente establecida. Además, durante los primeros días de la gira no se difundieron actividades públicas ni imágenes oficiales desde Palacio de Gobierno.

Observaciones a la delegación presidencial

La conformación de la comitiva también despertó críticas por la participación de familiares del mandatario. De acuerdo con los registros del viaje, la delegación se amplió para incluir a las hijas del presidente, Tania Balcázar y Ana Balcázar, durante la visita al Vaticano.

La primera dama, Blanca Nelly Quiroz de Balcázar, participó en las coordinaciones realizadas ante la Cancillería para concretar la visita oficial. Asimismo, se reportó que la delegación peruana no convocó a medios de comunicación nacionales y permitió únicamente la presencia de un fotógrafo oficial.

Fuente: Cuarto Poder.

Otro aspecto observado fue la conformación del equipo encargado de la protección presidencial durante la gira. El resguardo estuvo a cargo de la comandante PNP Sarita Bravo y del coronel PNP Manuel Jesúquez Idrogo.

Según la información difundida, ninguno de los dos oficiales contaba con la capacitación especializada exigida para la seguridad de altas autoridades en misiones internacionales. Este hecho generó interrogantes sobre los criterios empleados para su designación.

Durante su permanencia en Europa, el presidente y la primera dama se alojaron en la residencia del embajador peruano en Italia. En tanto, otros integrantes de la delegación se hospedaron en el Grand Hotel Plaza de Roma.

El viaje demandó un gasto superior a los 271 mil soles de recursos públicos. La cancelación de la reunión con la OCDE y las observaciones a la comitiva han colocado la visita oficial bajo cuestionamiento político en los últimos días.