El presidente José María Balcázar denunció que los gobiernos de Dina Boluarte y José Jerí manejaron en secreto la compra de cazas F-16 a Estados Unidos, excluyendo su participación y la del Ministerio de Economía (MEF).

El mandatario señaló al programa Sin Rodeos que la administración de Jerí eliminó a los proveedores francés y sueco del proceso para favorecer a la empresa norteamericana y así escoger “a dedo”.

Balcázar reveló que se enteró de las condiciones reales del contrato solo cuando sus ministros de Defensa y Cancillería ya habían renunciado.