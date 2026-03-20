El presidente José María Balcázar acusó este viernes a la empresa Transportadora de Gas del Perú como la principal responsable de la crisis energética que golpeó al país tras la rotura del ducto de Camisea, incidente que disparó el precio de los combustibles y dejó desabastecidas a miles de familias durante varios días. El mandatario cuestionó con dureza la decisión de construir una única vía de transporte de gas natural para abastecer a todo el territorio y advirtió que esa falta de previsión no puede repetirse.

Durante una entrevista en Exitosa, Balcázar repasó los distintos frentes de la emergencia energética y la respuesta del Ejecutivo frente a ella. El jefe de Estado aprovechó el espacio para trazar una comparación directa con Chile y lanzar una crítica a los responsables técnicos de la planificación infraestructural del país.

Resalta acciones del Ejecutivo frente a la emergencia

El presidente defendió la rapidez con la que el Ejecutivo actuó una vez conocida la magnitud del daño en el gasoducto y destacó el rol que jugaron los recursos del Estado para facilitar las labores de reparación en una zona geográficamente complicada. Balcázar subrayó que fue la empresa privada, y no el gobierno, la que falló al no haber previsto un sistema de contingencia ante una eventual rotura.

El mandatario describió las condiciones en las que se desarrollaron los trabajos de reparación y dejó en claro que el Estado tuvo que suplir las carencias logísticas de la empresa concesionaria.

“Hemos reaccionado inmediatamente, el Estado frente a una empresa privada que construyó un solo ducto y se rompió, además de la falta de previsión estratégica y política, los helicópteros del Estado han tenido que apoyar en zonas tan difíciles para colocar los tubos en la zona, aprovecharon un día que no llovía me dicen y ahí entraron los helicópteros con los tubos”, sostuvo el presidente.

Comparación con Chile

Más allá de la gestión inmediata de la crisis, Balcázar apuntó a un problema estructural de fondo que, a su juicio, expone la fragilidad del sistema energético peruano frente al de otros países de la región. El presidente planteó la necesidad de repensar la política de infraestructura de gas natural de cara al futuro para que una sola avería no vuelva a paralizar el abastecimiento de todo el país.

Para graficar la dimensión del problema, el mandatario recurrió al ejemplo chileno como referente de una planificación más sólida y diversificada. “En ese sentido hay que pensar en el futuro como pueden hacerse obras de esa naturaleza, Chile tiene hasta 6 ductos y aquí un solo ducto. ¿Qué clase de técnicos son esos?”, cuestionó Balcázar con evidente molestia durante la entrevista.

Sobre el Fondo de Estabilización

Frente al impacto que la crisis dejó en los precios de la gasolina y el balón de diésel, el presidente explicó que el Ministerio de Economía y Finanzas trabaja activamente en una posible solución para amortiguar el golpe en los bolsillos de los ciudadanos. Entre las alternativas en evaluación figura la reactivación del Fondo de Estabilización de Combustibles, mecanismo que el gobierno no ha descartado activar de forma inmediata.

Balcázar reconoció que la situación es compleja porque el alza en los precios no es un fenómeno exclusivamente peruano, sino que responde a dinámicas globales que escapan al control del Ejecutivo. El mandatario adelantó que una decisión está próxima, aunque aclaró que aún no se ha tomado de manera definitiva.

“Es un gran problema porque eso repercute en el precio del gas, en todo el mundo, no solamente en el Perú. Por eso nosotros esperamos que haya una alternativa y en eso está trabajando fuerte. El ministro de Economía está viendo este tema y es posible que tengamos que tomar una decisión inmediata. ¿Está en discusión? Sí, no hemos tomado una decisión”, indicó el jefe de Estado.

Petroperú no será privatizada

En el mismo espacio, el presidente abordó la situación de Petroperú y fue contundente al descartar cualquier escenario de privatización de la empresa estatal. Balcázar anunció que el gobierno continuará inyectando recursos para cubrir las deudas de la compañía, decisión que tomó luego de alcanzar un consenso con uno de los sindicatos más representativos del sector.

El mandatario enmarcó esa decisión dentro del tiempo que le resta en el cargo y dejó en claro que la postura del Ejecutivo es sostener a Petroperú como empresa pública hasta el cambio de gobierno.

“La inyección es conveniente y se ha conversado con el gabinete para tomar una decisión. Me parece que vamos por ese lado ya que se ha conversado con uno de los sindicatos más importantes del sector y se ha llegado a una opinión consensuada de que tenemos que darle una inyección necesaria para que, dentro del tiempo que me queda, Petroperú no sea privatizada”, afirmó Balcázar.