El presidente José María Balcázar dejó en claro que durante su gobierno de transición no realizará ningún tipo de reforma política radical, ya que el tiempo no se lo permite y tampoco es su intención. El mandatario hizo un llamado a la calma y reafirmó su compromiso de cumplir estrictamente el mandato constitucional que le otorgó el Congreso.

El jefe de estado aprovechó una entrevista con Exitosa para despejar las dudas de quienes temían que su llegada al poder derivara en cambios estructurales al sistema político. En esa línea, apeló a la serenidad de la ciudadanía y explicó el espíritu con el que asumió el cargo.

“Quiero pedir calma y tranquilidad en este momento, no solo porque está azotando la naturaleza en la parte sur muy fuertemente, sino además, con la vocación democrática que me caracteriza para cumplir con el mandato constitucional que me han otorgado en el Congreso”, exhortó.

El mandatario enfatizó que su gestión se mantendrá dentro de los límites del encargo recibido y no buscará ir más allá. Su mensaje fue directo frente a quienes especulaban con posibles reformas durante este período de transición. “Yo no me voy a salir ni me voy a desviar una sola línea, en tan poco tiempo no puedo hacer ningún tipo de reformas extras o fuera de ese contexto porque el tiempo no me daría y no es mi intención tampoco. En ese sentido, tengo que dialogar y conversar con los dirigentes políticos. En este momento se requiere más que nunca la unión de todos los peruanos”, agregó.

Garantizará el modelo económico

Balcázar subrayó que la elección de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros responde a la necesidad de preservar la estabilidad económica que el país ha mantenido pese a la prolongada crisis política y social. Para el mandatario, blindar el modelo económico es la prioridad central de su corto gobierno.

En esa línea, el presidente precisó el objetivo que persigue con la designación del nuevo premier.

“Tenemos que recurrir para garantizar el modelo económico y que el nuevo presidente de la república que debe llegar en julio, tenga las líneas maestras y no sobresaltos económicos”, precisó.

Las declaraciones de Balcázar se producen un día después de que la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, advirtiera en entrevista con el dominical Panorama que presentará una moción de censura si el nuevo mandatario intenta interferir en la política monetaria del país.