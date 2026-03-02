El presidente interino José María Balcázar promovió durante su gestión como titular de la Comisión de Educación del Congreso una norma legislativa que facilitó el nombramiento de docentes contratados en universidades públicas sin necesidad de concurso público. Según el programa Cuarto Poder, la Ley 32171 benefició directamente a su hijo, José Balcázar Quiroz, quien obtuvo estabilidad laboral como profesor asociado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, institución donde ambos desarrollaron su carrera académica.

El proyecto legislativo había sido presentado en 2022 por congresistas de Perú Libre pero permaneció archivado durante dos años. La iniciativa no avanzó bajo la presidencia de la congresista Gladys Echaíz, quien consideró que contradecía los principios de competencia y conocimiento en la docencia universitaria.

Cuando Balcázar asumió la presidencia de la Comisión de Educación en 2023, el proyecto recuperó impulso hasta convertirse en ley con su voto determinante. En las tres votaciones del Pleno congressional, el actual mandatario respaldó la norma que eliminaba los requisitos ordinarios de concurso público para docentes contratados.

La congresista Gladys Echaíz explicó las razones por las cuales rechazó inicialmente la propuesta durante su gestión en la comisión. La legisladora enfatizó la importancia de procesos rigurosos para garantizar la calidad académica en las universidades públicas.

“No coincidía con mi criterio sobre la problemática universitaria, donde debe primar la competencia y el conocimiento, y eso solo se mide a través de concursos rigurosos.”, argumentó.

La ley estableció solo tres condiciones mínimas para los nombramientos: experiencia docente universitaria, vínculo laboral vigente al semestre 2023-2 y haber ganado previamente un contrato por concurso. José Balcázar Quiroz, que mantenía un vínculo temporal renovable en la Facultad de Derecho Público, accedió a plaza fija eliminando observaciones previas por insuficiente experiencia.

En 2020, la postulación del hijo del presidente había sido rechazada por no cumplir los requisitos mínimos de experiencia docente. La norma impulsada por su padre resolvió este impedimento y le otorgó estabilidad laboral con todos los beneficios correspondientes.

El Ministerio de Economía y Finanzas transfirió cerca de cuatro millones de soles para financiar los nombramientos en doce universidades públicas beneficiadas por la ley. La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo recibió la mayor asignación con 1.332.982 soles destinados específicamente a estas plazas docentes.

La relación profesional entre padre e hijo también se extendió al ámbito congressional. En septiembre de 2024, Balcázar propuso a su hijo como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento sin declarar el parentesco.

El Consejo Consultivo, donde figura José Balcázar Quiroz para el periodo 2025-2026, posee influencia en reformas constitucionales y modificaciones al reglamento interno del Congreso. Tanto el presidente como su hijo evitaron pronunciarse ante las consultas periodísticas sobre estos nombramientos.

Cuarto Poder denunció que Balcázar incumplió el Código de Ética Parlamentaria al no informar sobre el conflicto de interés durante la aprobación de la ley. Ni el Ejecutivo ni el despacho congresista del presidente respondieron a las solicitudes de información sobre estos hechos.