El presidente José María Balcázar informó que solicitará al Congreso la delegación de facultades legislativas con el objetivo de impulsar reformas orientadas al combate de la criminalidad y avanzar en ese tema antes del cambio de Gobierno.

Durante una entrevista con radio Exitosa, el mandatario sostuvo que existe un déficit en la normativa penal que debe ser corregido para mejorar la respuesta del Estado frente a la delincuencia.

Entre los problemas mencionó las extorsiones que continúan operando desde centros penitenciarios.

Además, indicó que su administración evalúa medidas vinculadas al sistema carcelario. “Estamos estudiando el fenómeno para dejar las líneas maestras que permitan, en el futuro, mejorar las cárceles del país. Es un problema heredado por el mal diseño del Código Procesal Penal”, señaló.

Balcázar también afirmó que conversó con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para acelerar el trámite del pedido.