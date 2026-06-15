El presidente José María Balcázar anunció la postergación de su salida a Roma, prevista para hoy, debido a las protestas que se esperan en Lima tras el balotaje del 7 de junio.

El mandatario reprogramó su partida para este miércoles 17, a fin de permanecer en la capital y supervisar la situación nacional.

“A efectos de poder estar atento a que no haya ningún tipo de interferencias respecto de las Elecciones, conversar con los actores principales, ver a la Policía cómo debe actuar de forma correcta y todo lo que se pueda anticipar a cualquier acontecimiento, mi responsabilidad a cargo del Ejecutivo ha obligado que me quede dos días más”, indicó a RPP.

Cronología

El viaje presidencial fue aprobado por el Congreso el pasado viernes, 12 de junio, con 61 votos a favor, 32 en contra y ocho abstenciones.

La autorización comprendía el período del 15 al 19 de junio para una visita oficial al Vaticano, una reunión con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, en París, y un encuentro con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, en Roma.

Comitiva

La delegación que acompañaría al mandatario incluía al secretario general del Despacho Presidencial, Alonso Tenorio Trigoso; la primera dama, Blanca Quiroz de Balcázar; y cinco oficiales de seguridad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La ruta contemplaba vuelos comerciales Lima-Bogotá-París los días 15 y 16, el tramo París-Roma el 17 y el retorno Roma-Lima- vía Madrid- entre el 18 y el 19.

Además, el canciller Carlos Pareja Ríos también tenía previsto viajar hasta el 20.