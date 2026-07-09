El viceministro de Hacienda, José Calderón, aseguró que las elecciones regionales y municipales de 2026 n o están en riesgo por falta de presupuesto y afirmó que los organismos del sistema electoral cuentan con recursos suficientes para garantizar el desarrollo del proceso.

En declaraciones a Canal N, el funcionario informó que el presupuesto asignado este año al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) asciende a S/2,271 millones.

De ese monto, indicó que ya se ejecutaron S/1,187 millones, por lo que aún existen S/1,085 millones disponibles.

Calderón explicó que estos recursos fueron destinados específicamente para la organización de los comicios e instó a las autoridades electorales a priorizar su utilización en las actividades logísticas y operativas.

Asimismo, sostuvo que el presunto déficit de S/589 millones advertido por los organismos electorales puede ser cubierto con el saldo presupuestal aún no ejecutado.

El viceministro también anunció que el proyecto de ley de crédito suplementario contempla la incorporación de S/325 millones adicionales para reforzar el financiamiento del proceso electoral. Esta iniciativa será evaluada por la Comisión Permanente del Congreso.

Finalmente, el representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró que el Ejecutivo garantiza el financiamiento de las elecciones regionales y municipales de 2026, descartando que exista algún riesgo para su realización por motivos presupuestales.