El Ministerio de Economía y Finanzas oficializó la entrega del aguinaldo de S/300 por Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público y pensionistas incluidos en los regímenes contemplados en el decreto supremo.

El monto será depositado durante julio junto con la planilla de remuneraciones de cada entidad estatal.

El beneficio alcanza a los servidores del régimen 276, docentes de la Carrera Pública Magisterial y de universidades públicas, personal de salud, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, además de los pensionistas comprendidos en la disposición publicada en el diario oficial El Peruano.

En el caso de los trabajadores del régimen CAS, el aguinaldo ya no será otorgado debido a que la Ley N.° 32563 sustituyó ese beneficio por el derecho a percibir gratificaciones.