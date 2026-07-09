El Ministerio de Economía y Finanzas oficializó la entrega del aguinaldo de S/300 por Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público y pensionistas incluidos en los regímenes contemplados en el decreto supremo.
El monto será depositado durante julio junto con la planilla de remuneraciones de cada entidad estatal.
El beneficio alcanza a los servidores del régimen 276, docentes de la Carrera Pública Magisterial y de universidades públicas, personal de salud, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, además de los pensionistas comprendidos en la disposición publicada en el diario oficial El Peruano.
En el caso de los trabajadores del régimen CAS, el aguinaldo ya no será otorgado debido a que la Ley N.° 32563 sustituyó ese beneficio por el derecho a percibir gratificaciones.
Te puede interesar
- JNE: MEF conocía desde 2025 el déficit presupuestario para las elecciones regionales
- PJ declaró “improcedente” pedido para suspender efectos de la acusación fiscal contra Roberto Sánchez
- Congreso evaluará mañana si se otorga la Medalla de Honor en grado de Gran Cruz a José Jerí
- Ley que incorpora delito de lesa humanidad en la agenda de mañana
- Búmeran: Fuerza Popular avaló 10 leyes de impacto fiscal
- José Balcázar invitará a Keiko Fujimori a Palacio de Gobierno
- Elecciones municipales y regionales en riesgo
- Keiko Fujimori designa equipos sectoriales para iniciar la transferencia en cada ministerio