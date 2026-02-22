El presidente de la República, José María Balcázar, se reunió con el economista Hernando de Soto. El encuentro versó sobre las “funciones y alcances” que asume un primer ministro, según informó, vía comunicado, la Presidencia.

¿PREMIERATO?

De Soto, excandidato presidencial de Avanza País, podría perfilarse como el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Principalmente, por los detalles que brindó el Gobierno sobre su visita al mandatario.

“Durante la reunión, dialogaron sobre las funciones y alcances del presidente del Consejo de Ministros (PCM), con el objetivo de posicionar al Perú en el mercado y en la diplomacia internacional”, comunicó vía X.

La publicación se realizó ayer a las 12:52 p.m. sin precisarse si la reunión se llevó a cabo en dicha jornada. Sin embargo, todo parece indicar que sí, pues de Soto ingresó a Palacio a las 12:37 p.m. y se retiró a la 1:01 p.m., de acuerdo al registro de visitas del Despacho Presidencial.

Esta es la única visita que registra De Soto desde la juramentación de Balcázar Zelada, el último miércoles 18, como nuevo encargado de la Presidencia de la República.

Horas antes de dialogar con el economista, el jefe de Estado sostuvo otra reunión institucional. El encuentro se produjo con los representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

También fueron citados los ministros de Economía y Finanzas (MEF), y Transportes y Comunicaciones (MTC); Denisse Miralles y Óscar Fernández Cáceres, respectivamente.

“Este encuentro tuvo como fin garantizar la continuidad del diálogo con los sectores productivos y priorizar temas de interés común en favor del desarrollo económico del país”, comunicó la PCM también vía X.

Mientras tanto, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, no ha descartado aceptar su continuidad en el cargo. “Me parece que esa es una señal de respeto al señor presidente”, indicó sobre su posible convocatoria.