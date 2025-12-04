Este jueves diversas bancadas de izquierda respaldaron la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), aunque con diferencias internas sobre el plazo y la situación de los mineros excluidos. El respaldo se da en medio de las advertencias del Ejecutivo, que insiste en limitar la prórroga y descartar cualquier reincorporación.

Desde Perú Libre, el congresista Flavio Cruz expresó su apoyo a una ampliación de un año y defendió la reincorporación de los cerca de 50 mil mineros retirados del sistema. En ese sentido, señaló que el Congreso no puede dejar en incertidumbre a miles de familias que dependen de esta actividad y rechazó lo que considera presiones indebidas del Gobierno para condicionar la prórroga.

“Hay mucha gente que depende de esta economía. No podemos dejar que queden fuera sin una respuesta del Congreso”, sostuvo.

Jaime Quito advierte riesgo de conflicto sin ley MAPE

Por su parte el congresista de la bancada Socialista, Jaime Quito, también respaldó dicha ampliación pero advirtió que la falta de una ley que regule la pequeña minería y minería artesanal (MAPE) podría desatar un conflicto social en el país.

“Es una responsabilidad del Ejecutivo y del Congreso que no han logrado dar la ley MAPE para solucionar este problema de forma real”, indicó Quito.

Sobre el retorno de los 50 mil mineros que fueron excluidos del REINFO en el gobierno anterior, Quito sostuvo que el problema central no es su reincorporación, sino los plazos y criterios que se están proponiendo actualmente. “Están diciendo ‘te doy la ampliación, pero te quito otras cosas’”, declaró ante la prensa.