La confirmación de Hernando de Soto al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros no tardó en generar reacciones en el Parlamento. Legisladores de distintas tiendas políticas tomaron posición frente al nombramiento del economista de 84 años, que asumirá el cargo este martes 24 de febrero.

Acción Popular: idoneidad del gabinete es la clave

Wilson Soto, congresista de Acción Popular, recibió con buenos ojos la elección del autor de El misterio del capital para conducir el Ejecutivo. Durante una entrevista con RPP calificó el nombramiento de “saludable” y destacó la proyección internacional que De Soto acumula a lo largo de su carrera.

Sin embargo, el legislador dejó en claro que el respaldo de su bancada no es incondicional. Para Soto Palacios, el verdadero termómetro será la composición del nuevo gabinete: solo si De Soto convoca perfiles técnicos e idóneos en cada cartera, Acción Popular estará en condiciones de pronunciarse favorablemente sobre el voto de confianza.

El congresista también trazó una hoja de ruta para los meses que quedan de gestión, poniendo el acento en tres frentes urgentes: la inseguridad ciudadana, la educación y el transporte. Añadió además que el Ejecutivo tiene la obligación de blindar el proceso electoral que se avecina con garantías de transparencia y limpieza.

Sobre la posibilidad de un indulto al expresidente Pedro Castillo, Soto fue categórico. En esa línea, recordó que Castillo protagonizó un fallido golpe de Estado y que aún no existe una sentencia firme en su contra.

“En ese caso de ninguna forma puedo apoyarlo”, afirmó.

Fuerza Popular: mesura y continuidad técnica

Desde Fuerza Popular, Patricia Juárez subrayó que De Soto goza de reconocimiento tanto dentro como fuera del país.

“Inspira respeto por la trayectoria que tiene. Le deseamos éxito en la tarea que emprenda”, subrayó la parlamentaria fujimorista.

No obstante, Juárez consideró que el contexto político impone límites claros a la ambición del nuevo premier.

“El Perú tiene que salir adelante estos cinco meses. Hay que pedirle a Hernando de Soto que se conduzca de una manera que no piense en hacer grandes reformas ni grandes cambios, porque en realidad no va a tener tiempo para eso”, afirmó.

La legisladora señaló que el gabinete debe transmitir tranquilidad a la ciudadanía y contribuir a reducir la crispación política que viene afectando al país. En esa línea, identificó la formalización minera a través de la Ley MAPE como una oportunidad concreta para avanzar en consensos.

Respecto a la conformación del equipo ministerial, Juárez se inclinó por preservar a los ministros técnicos del gabinete saliente en carteras como Cultura, Cancillería, Economía y Vivienda.

“No hay que denostar ni criticar el trabajo que han estado haciendo algunos profesionales que son eminentemente técnicos”, expresó.

Al igual que Acción Popular, Fuerza Popular condicionó su postura al contenido del plan de gobierno que expondrá el nuevo gabinete.

“Esperemos que [los futuros ministros] sean personas técnicas y que no tengan ningún cuestionamiento”, refirió.

Honor y Democracia: respaldo con reservas

Por su parte, José Cueto, de Honor y Democracia, admitió que la designación no lo convence del todo. Su principal reparo apunta al episodio de 2021, cuando De Soto estableció un acercamiento con Pedro Castillo que, a su juicio, “quebró la derecha” en un momento decisivo.

Con todo, Cueto dejó abierta la puerta al respaldo si el nuevo premier demuestra criterio en la selección de su equipo. “Me parece una persona cuerda y que conoce el Perú profundo”, remarcó, aunque advirtió que espera que los ministros designados no respondan a posturas de izquierda radical ni deriven en un manejo populista de la gestión.

El legislador también planteó dos prioridades ineludibles para el gobierno de Balcázar en esta recta final: consolidar la seguridad interna y mantener una posición neutral frente al proceso electoral de abril. En materia de política exterior, consideró que De Soto debe aprovechar sus contactos globales para manejar con “precisión” la posición del Perú frente a la rivalidad entre Estados Unidos y China.

Podemos Perú: cuatro tareas concretas

Guido Bellido, de Podemos Perú, planteó una agenda más específica para el nuevo Ejecutivo, articulada en cuatro ejes. El primero apunta a dar respuesta inmediata a los desastres naturales que vienen golpeando a regiones como Arequipa; el segundo, a garantizar un proceso electoral imparcial y transparente; el tercero, a enfrentar al crimen organizado “con respuestas contundentes y radicales”; y el cuarto, a asegurar la continuidad de las obras de infraestructura que ya están en ejecución.

Para Bellido, esos cuatro frentes marcan el verdadero piso mínimo que el Gabinete De Soto debe cubrir en los meses que le quedan al actual gobierno. Sin avances concretos en esos puntos, advirtió, será difícil justificar cualquier respaldo desde su bancada.