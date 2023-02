En medio de las protestas a nivel nacional que exigen la renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, así como el adelanto de elecciones, el Congreso de la República busca una suerte de salida a la crisis.

Y es que tras dejar en suspenso la reforma constitucional para realizar los comicios en 2023, bancadas de diferentes ideologías se han unido para que el tema sea puesto en la mesa, nuevamente, en esta legislatura.

Los grupos que se han mostrado por ahora a favor de que el adelanto de elecciones pueda ser tratado con prontitud son: Fuerza Popular (FP), Avanza País, Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre (PL), Bloque Magisterial (BM) y Perú Bicentenario.

Cabe destacar que el Pleno del Congreso sesionará desde hoy hasta el viernes.

Y si bien en la agenda no figura tratar otra vez la reforma constitucional, el tema podría incorporarse durante el debate.

La Comisión de Constitución bloqueó el viernes proyecto del Gobierno sobre adelanto de elecciones. (Foto: César Bueno/GEC)

PROPUESTA

La Comisión de Constitución del Congreso congeló el proyecto que envió el poder Ejecutivo para que las elecciones generales se realicen este año.

El grupo de trabajo consideró que el tema ya se trató, por lo tanto, se podía debatir pero en la siguiente legislatura, es decir, a partir del 15 de febrero.

Por ello, la bancada Bloque Magisterial envió un oficio al presidente del Congreso, José Williams Zapata, en el que solicitan reconsiderar la decisión que tomó la Comisión Constitución.

Y todo indica que el oficio enviado por dicho grupo parlamentario ha tenido eco positivo entre las bancadas.

Precisamente, el congresista Hernando Guerra García (FP), presidente de Constitución, fue consultado por la posibilidad de que su bancada apoye el documento presentado por el BM.

“En la línea de lo que hemos votado hasta ahora, deberíamos de hacerlo (respaldar al BM), mantener esta posibilidad de que se mantenga para el 2023″, respondió.

En declaraciones a la prensa, el fujimorista señaló que si hay voluntad política, siempre hay chance de que las elecciones se realicen este año.

Además, cuestionó que existan congresistas que quieran permanecer en sus cargos para mantener sus privilegios.

“Se niegan a ver la realidad, es una de las cosas más terribles que puede hacer un político”, afirmó.

Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución, cuestionó que algunos congresistas se nieguen a ver la realidad y no respalden el adelanto de elecciones. (Foto: GEC)

CONSENSO

Otra bancada que respaldaría el documento presentado por el BM, es la bancada de APP.

Su vocero alterno Eduardo Salhuana, dijo que se necesita revisar la decisión que tomó la Comisión de Constitución.

“Creo que es un pedido legítimo de la población (adelantar elecciones). Hay una propuesta planteada por dos o tres bancadas. Nosotros vamos a respaldar ese pedido, para que sea el Pleno el que tome esa decisión”, sostuvo.

En diálogo con canal N, el apepista consideró que antes de que el proyecto que presentó el Ejecutivo sea visto en el Pleno, se debe buscar un consenso entre las bancadas.

Desde su punto de vista, la fecha razonable para llevar adelante los comicios debería ser en abril de 2024.

Pero el consenso no solo es de las derechas, sino también de las izquierdas.

Por ejemplo, el congresista Flavio Cruz de Perú Libre dijo que “a título personal” votaría a favor de la posibilidad de un nuevo adelanto de elecciones.

“Tenemos entrampamientos que ante la visión de la población no es nada bueno. No responsabilicen a PL. Para muchas cosas no necesitan de nuestros votos. Para los 87, sí”, sostuvo.

Cabe recordar que la bancada del lápiz fue una de las que antes condicionó su voto a favor del adelanto de elecciones, siempre y cuando se incluya un referéndum que consulte a la ciudadanía si está de acuerdo o no con una asamblea constituyente.

Por su parte, el legislador Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) también se mostró a favor de que el tema sea debatido nuevamente.

“Yo he podido notar que un punto intermedio entre las bancadas es que las elecciones se realicen en diciembre en 2023, para recién asumir el cargo en abril de 2024″, señaló.

Dijo que si bien en un inicio pidieron una consulta popular para saber si la ciudadanía quiere una asamblea constituyente, podrían exceptuarse esa parte.

Sin embargo, consideró en la Constitución se podrían establecer mecanismos para cambiar la aceptación que tiene la población sobre el trabajo del Congreso.

Mientras que la legisladora Diana Gonzales (Avanza País) dijo que se encuentra a la espera de que en el Pleno de hoy se proponga debatir una vez más el adelanto de elecciones generales.

En ese sentido, dijo que votaría a favor de adelantar los comicios en el 2023, mientras que su compañera de bancada Patricia Chirinos, se mostró a favor de respaldar la iniciativa de comicios 2024.

Eduardo Salhuana, vocero de APP, se mostró a favor de debatir nuevamente el tema, aunque respalda el adelanto de elecicones al 2024. (Foto: Congreso)

CAMINOS

Para el exoficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, existen al menos tres caminos para que el adelanto de elecciones se encamine.

La primera alternativa es que el proyecto que se aprobó en diciembre pasado para que las elecciones se realicen en abril de 2024, sea ratificado en la segunda legislatura.

Es decir, como el texto ya recibió más de 87 votos el año pasado, a partir del 15 de febrero podría ser sometido a una segunda votación.

La segunda alternativa es la que presentó el BM.

Esto quiere decir que el Pleno del Congreso debata y vote la posibilidad de que el proyecto que presentó el Ejecutivo sea exonerado de pasar por la Comisión de Constitución, así, podría ser visto en la actual legislatura.

De aprobarse, el texto sería debatido y votado en estos días, de tal manera que cuando inicie la próxima legislatura sea sometido a una segunda votación.

En diálogo con Correo, el experto explicó que el Reglamento del Congrso prevé que las reformas constitucionales no pueden ser exoneradas de Constitución por la Junta de Portavoces, sin embargo, esto sería una delimitación.

“Por lo tanto, el Pleno sí podría pronunciarse respecto a la dispensa en Constitución”, precisó.

Finalmente, sostuvo que debido a que Constitución decidió debatir el proyecto del Ejecutivo más adelante porque el tema ya fue visto, un congresista podría presentar una nueva iniciativa similar.

Sin embargo, ese texto también tendría que ser consultado ante el Pleno para ser exonerado de Constitución.

En los tres casos, para que el Pleno tome una decisión positiva, se debe obtener los votos de la mitad más uno, es decir, 66 legisladores.

Además, dijo que si bien la renuncia de la presidenta Boluarte es un escenario muy complicado de ejecutarse, otra opción es que el mandato constitucional de las autoridades electas en 2021 permanezcan en sus puestos.

“Una opción es que no se hace nada, que como los votos no alcanzaron, el proceso continúe hasta el año 2026 y no se adelantan las elecciones”, agregó.