El exsubsecretario del Despacho Presidencial, Beder Camacho, confirmó que el expresidente Pedro Castillo sostuvo una serie de reuniones en Palacio de Gobierno con congresistas de Acción Popular (AP), grupo denominado como “Los Niños” y que hoy es investigado en la Fiscalía por presuntamente haberse puesto a disposición del exmandatario a cambio de beneficios.

“Yo nunca me he reunido con los congresistas, nunca me he reunido con ellos y si hay autorizaciones, es para reuniones con el expresidente (Castillo)”, declaró Camacho ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

El exfuncionario de Palacio, Beder Camacho, declaró ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. (Foto: jorge.cerdan/@photo.gec)

CITAS

El exfuncionario de Palacio de Gobierno precisó ante el mencionado grupo de trabajo que si bien en el registro del portal Transparencia las visitas pueden aparecer autorizadas por su persona, las reuniones de los legisladores de la lampa se concretaron con el exmandatario Castillo Terrones.

“Las autorizaciones que pueden figurar en el registro de Transparencia, figuran a mi persona, pero eran reuniones que tenían los congresistas con el señor presidente. Yo nunca me he reunido con ninguno de los congresistas mencionados”, sostuvo.

La Subcomisión tomó la declaración de Camacho como parte del caso de la denuncia contra los congresistas Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara.