Jefferson Cortez, abogado del exsubsecretrario general del Despacho Presidencial Beder Camacho, reveló que llamaron por teléfono a su defendido y le dijeron que “los traidores mueren”.

Cortez explicó el motivo por el cual Camacho Gadea señaló que viene recibiendo amenazas y que tiene videos donde cuenta su “verdad” en caso atenten contra su vida.

“He conversado con él y me ha dicho que tiene temor por su vida y la de sus hijos. Él, inclusive, la semana pasada recibió una llamada telefónica y ya sé el contexto de esa llamada y lo puedo decir. Solamente le dijeron: ‘los traidores mueren’ (…) es por eso que mi patrocinado ayer ha pedido garantías para su vida”, declaró en diálogo con RPP.

Asimismo, detalló que Camacho no le ha mencionado para qué acudió a la embajadas de Venezuela y México, luego de que se difundieran unos videos en los que se ve al exfuncionario ingresando a estas sedes diplomáticas. Según un colaborador eficaz, Camacho fue a pedir asilo para Bruno Pacheco y para los sobrinos del presidente Pedro Castillo.

“Mi patrocinado no me ha dicho para qué fue. Además, digamos que me lo hubiese comentado, él también va a tener que hacer un descargo ante la Fiscalía, entonces, como todavía estamos en esta investigación preliminar que faltan dos días para culminar, no sería de mi parte decirlo abiertamente”, manifestó.

Embajador de México

Este martes, el embajador de México en el Perú, Pablo Monroy, aseguró que dicha sede no recibió ninguna petición de asilo a favor del exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco o los familiares del jefe de Estado.

“La embajada de México no recibió ninguna petición de asilo. Tenemos muchas cuestiones en cuanto a la relación bilateral y recibimos al subsecretario general de Gobierno”, subrayó para la prensa.

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Castillo estuvo en la firma de contrato de un nuevo hospital en Cusco