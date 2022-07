El subsecretario general del Despacho Presidencial, Beder Camacho, admitió que le envió al entonces ministro del Interior, Mariano González, por WhatsApp su currículum y otros documentos para ser viceministro del sector.

En diálogo con Canal N, aseguró que no pretendía asumir ese cargo y que el tema quedó allí luego que González rechazara darle dicha responsabilidad por considerar que no tenía la experiencia necesaria en el sector.

“Yo no quería ser viceministro, lo ha dicho el señor Mariano González en todas sus entrevistas en los medios de comunicación, donde le hacen una propuesta de CV y le dicen:’ revise el CV’ y Mariano dice: ‘no, no tiene el expertiz’ y allí quedó”, expresó.

“Yo no le he pedido ni a Mariano González ni al señor presidente, no tenía conocimiento de eso, ser viceministro. Es un cargo de confianza. Le hice entrega de mi CV al señor Mariano González porque él me lo solicitó. Se lo envié por WhatsApp y también mis antecedentes judiciales y penales”, añadió.

Camacho también indicó que personalmente no le preocupa que el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva esté prófugo de la justicia, pero como ciudadano está de acuerdo con su captura.

“A mí no me preocupaba que Juan Silva estuviera prófugo en el aspecto personal. Si usted me dice como ciudadano: ‘¿usted estaría de acuerdo en que capturen a Juan Silva?’, estaría de acuerdo porque es un prófugo de la justicia y la Policía tiene que cumplir su función”, subrayó.

Cabe indicar que Beder Camacho acudió este martes al Ministerio Público para ponerse a derecho y dijo que colaborará con las investigaciones por la fuga del exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco. Sin embargo, no fue recibido por la fiscal Marita Barreto.

