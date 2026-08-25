El titular del Ministerio de Cultura (Mincul), Alberto Beingolea, cuestionó al Lugar de la Memoria (LUM) porque no está cumpliendo el objetivo de su creación.

“Fue hecho y lo dice, está en papel, está escrito que uno de sus objetivos era lograr el perdón y la reunificación de los peruanos. Ha logrado precisamente lo contrario. Entonces, tenemos que hacer cambios para que logre sus objetivos”, dijo en RPP.

Beingolea agregó que el LUM es “más bien, un punto de desencuentro, de desunión y de permanente enfrentamiento entre peruanos. Eso no puede seguir así”.

Transición

El titular del Mincul reconoció que el recinto requiere modificaciones profundas para revertir esa dinámica.

“Creo que hay cosas que hacer, hay cosas que revisar, pero con toda calma y sin banderas”, precisó.

No obstante, uno de los entrevistadores le recordó que el estatuto del recinto contempla un homenaje a las víctimas civiles y militares del terrorismo.

“Claramente no dice olvido, lo que dice es perdón para, a partir de eso, reconciliarnos. Lo que no puede ser es, digamos, un objetivo capturado por un sector que prácticamente lo ha hecho suyo, y que cuenta su historia desde su prisma”, respondió.

Conflicto

El ministro también fue consultado sobre una presunta diferencia con el titular de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, respecto al manejo del museo, y negó que haya una crisis ministerial.

“Yo he respondido, yo no trabajo sobre opiniones, sino sobre hechos. El Lugar de la Memoria es un museo de la Nación. Los museos en la organización del Estado están bajo, precisamente, la Dirección de Museos”, reiteró.

Sobre el pedido de Álvarez de “reorganizarlo”, Beingolea precisó que está realizando observaciones.