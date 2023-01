Benedicto Jiménez Bacca, detective especializado en terrorismo, y abogado, se ha consolidado estos años en el conocimiento de Sendero Luminoso tras la derrota militar que sufrió y para la cual se creó el Movadef por instrucciones de Abimael Guzmán. El captor de “Gonzalo” analiza aquí el sentido de los violentos sucesos que enlutan al país.

¿Hay una fuerza organizada detrás de violencia contra el Estado o sería una reacción espontánea?

Mire, esto viene desde 2009. No es de ahora. Si seguimos la evolución del Movadef veremos que su modus operandi es la infiltración. Miremos el Frente de Defensa del Pueblo de Huamanga y los demás frentes de este tipo. Han copado la junta directiva. No es el único caso. Se han infiltrado en las masas para soliviantarlas, organizarlas, aprovechar las contradicciones y atacar. Esta estrategia -que dejó Guzmán- se viene desarrollando desde 2009 cuando se creó el Movadef. O sea, pasar del “tiempo de guerra” al “tiempo de paz” (...). La infiltración ha ocurrido en organismos gremiales como los cocaleros, mineros informales, universidades, el magisterio, los sindicatos, el campesinado. Así crean el Conare-Sute, por ejemplo, para meterse en el magisterio; luego el Fenate donde se injerta Pedro Castillo en la huelga de 2017 y hace un pacto con el Movadef. Ahora el Movadef ha recrudecido su actividad porque hay condiciones adecuadas. A Sendero Luminoso no le interesa Pedro Castillo. Ellos están aprovechando la coyuntura que se ha presentado. En el sur han hecho un muy buen trabajo de captación política.

¿Movadef y Perú Libre están juntos en esta asonada?

La corriente cubano-chavista, la de Vladimir Cerrón y Perú y Libre, es otro de los actores. Allí aparecen Cerrón, Bermejo, Guido Bellido y demás. Y han coincidido con Sendero porque tienen un objetivo común: la captura del poder a través de las urnas.

¿De dónde vienen las consignas “cierre del Congreso”, “nueva Constitución” y “Asamblea Constituyente”?

Vienen de la estrategia ideológica-política del Movadef, sobre todo lo de “Asamblea Constituyente”. Es una consigna de Sendero que viene del 2009. Perú Libre ha recogido esa consigna. El promotor es el Movadef. Sendero quiere el cambio de la Constitución porque quiere participar legalmente de la vía política del país. Y así, desde dentro, traerse abajo el armazón legal antiterrorista, como la ley de apología del terrorismo. O sea, nada es casual.

¿Hay actores del Movadef en la sombra detrás de la asonada en el sur, identifica a algunos?

En el Movadef hay gente que tiene un desarrollo ideológico alto. Por ejemplo, si yo fuera de Inteligencia operativa me preocuparía por saber qué están haciendo y pensando gente como Zenón Wálter Vargas Dávila ¿Qué está haciendo? No creo que esté vendiendo chicles. El otro es Juan Carlos Ríos Fernández, “camarada Norman”, que también está libre. Otro es Oswaldo Esquivel Caycho. Parece que se le ha visto a Esquivel Caycho en Ayacucho en el Frente de Defensa. Estos suelen colocarse como asesores en la sombra. La “camarada Cusi”, detenida hace unos días, es solo una pieza. Otros son los que maquinan la estrategia.

Según su experiencia, ¿qué debería hacer el gobierno de Boluarte frente a esta estrategia?

Ojalá se aplique un principio que el mismo Sendero Luminoso aplica, que es “resistir y combatir”. Si no sabe resistir y combatir, mañana más tarde vamos a ver a los terroristas en Palacio de Gobierno. La fuerza es el último recurso.

¿Toda la gente que participa en las acciones destructivas son terroristas de Sendero?

Yo no quiero decir que todas las masas son subversivas, terroristas de Sendero. Pero son masas manipulables. Les dicen “la culpa de la pobreza del pueblo es la Constitución; hay que cambiarla”. El pueblo es muy simple, muy sencillo. Acepta lo que tú le dices sobre quién es el enemigo y la razón de la lucha, quién es el culpable. Le dicen “el culpable de todo es el capitalismo y el neoliberalismo”. Las masas simples no entienden qué es el neoliberalismo pero lo ven como el enemigo común.

¿Qué rol cumplen los mineros informales, los cocaleros y las mafias del contrabando?

Acá se han sumado actores que son la parte informal, ilegal, por ejemplo los narcotraficantes, los campesinos cocaleros. El grupo del Vraem hizo una alianza con Perú Libre para que se legalice la hoja de coca, que ya no iba a haber la erradicación de la coca. Entonces, los cocaleros se han sumado. Y van de la mano con los narcotraficantes. Y hay que ver que ahora la mayoría de la cocaína sale por la frontera de Bolivia.

¿Qué cree que hace en Perú el embajador de Cuba, “El gallo” Zamora?

Es un coronel del sistema de inteligencia de Cuba. No creo que esté durmiendo tranquilo la siesta. Hay que sacarlo del Perú, no hay otra forma. Es un hombre de inteligencia. Son los que echan leña para incendiar la pradera. Acá hay un plan de incendiar el país.