El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, resaltó que a pesar de las declaraciones de testigos en el Ministerio Público, contra el mandatario, no “quiere decir” que exista responsabilidad penal.

MIRA ESTO: Presidente Pedro Castillo anuncia desde Tacna que se realizará un nuevo censo nacional

“Cuando un hecho está sometido a una investigación penal hay que ser responsables, hay que hablar de que algo pudo haber pasado, pero no vinculan al presidente que digan una cosa o que tomen el nombre del presidente, eso no quiere decir que haya participado en un acto de corrupción”, dijo al ser consultado por las declaraciones de colaboradores eficaces.

“Existe el trafico de influencias simulado, personas que son fanfarrones, que crean cosas y dicen que son amigos de alguien y trafican influencias, las responsabilidades no son por asociación, son por acción u omisión”, añadió.

Al ser consultado sobre las preguntas que le formuló la fiscalía de la Nación el último viernes, Espinoza Ramos dijo que su patrocinado respondió a todas las preguntas que se le hicieron de manera pertinente y que negó las acusaciones en su contra.

“El presidente teniendo derecho a guardar silencio, no lo hizo. Pudiendo quedarse callado, siempre respondió no hubo ni una sola pregunta de las 100 que no haya respondido, mientras está pendiente la tutela de derechos el presidente fue. Él pudo haber llevado al fiscal a su despacho, pero fue a la fiscalía y el fiscal de la Nación estuvo presente en el interrogatorio”, expresó.

Cabe indicar que la fiscalía de la Nación investiga a Castillo Terrones en el marco del proceso que se le sigue por supuesto delito de organización criminal.