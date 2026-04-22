La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó este martes que fue notificada de la decisión adoptada por el pleno de la Junta Nacional de Justicia, que aceptó la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la institución. La decisión quedó oficializada mediante la Resolución n.° 119-2026, que declara la vacancia del cargo.

A través de un comunicado oficial, la ONPE indicó que, tras la salida del titular, se aplica el mecanismo de reemplazo contemplado en su normativa interna. En ese marco, precisó que la encargatura de la jefatura recae en Bernardo Juan Pachas Serrano, quien se desempeña como gerente general.

#ONPEinforma | A la opinión pública sobre la jefatura de la ONPE. pic.twitter.com/JJxhZ3DDkS — ONPE (@ONPE_oficial) April 22, 2026

Encargatura conforme a la ley

La entidad explicó que este procedimiento está regulado por el artículo 15 de su Ley Orgánica. Dicho dispositivo establece que, en caso de vacancia durante un proceso electoral, el funcionario de mayor jerarquía inmediata asume el cargo.

La ONPE señaló que este mecanismo permite mantener la continuidad en la dirección institucional. De esta manera, se evita la interrupción de funciones en un contexto electoral.

A través de su pronunciamiento, el organismo electoral sostuvo que las actividades en curso no se han detenido. Indicó que se mantiene el procesamiento y la contabilización de actas correspondientes a la primera vuelta.

Asimismo, la institución informó que continúan los preparativos para la segunda elección presidencial prevista para junio. Estas acciones forman parte del cronograma electoral vigente.

La ONPE también señaló que sigue adelante con la organización de las elecciones primarias vinculadas a los comicios regionales y municipales de 2026. Estas jornadas están programadas para los días 17 y 24 de mayo.

Finalmente, la entidad reiteró que todas sus actividades se desarrollan conforme a lo establecido en el calendario electoral. Con ello, busca garantizar la continuidad de los procesos en ejecución.