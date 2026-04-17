El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, se pronunció a través de sus redes sociales luego de que el presidente José María Balcázar señalara en una entrevista que la compra de los aviones F-16 para la Fuerza Aérea del Perú podría quedar en manos del próximo gobierno. La reacción del representante de Donald Trump en Lima dejó entrever posibles consecuencias para el país de no concretarse la adquisición.

Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región. — Embajador Navarro (@USAmbPeru) April 17, 2026

Las declaraciones de Balcázar

El presidente Balcázar brindó una entrevista al medio Exitosa, donde fue consultado sobre si su administración concretaría la compra de las naves militares. Ante la pregunta, el mandatario respondió que, al tratarse de un gobierno de transición, el proceso podría trasladarse a quien asuma la presidencia a partir del 28 de julio.

En esa misma línea, Balcázar reconoció que existe un cronograma establecido para la adquisición de los F-16 al gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, el jefe de Estado ya había señalado en marzo que la compra de los aviones “no es una prioridad” porque hay “asuntos mucho más importantes” que atender en el país.

Las declaraciones de Balcázar generaron una reacción por parte del embajador Bernie Navarro, representante de la administración Trump en Lima. A través de sus redes sociales, Navarro dejó entrever que una eventual postergación de la compra podría derivar en represalias hacia el Perú.

Como se recuerda, el convenio para la adquisición de los aviones F-16 fue suscrito durante la administración de José Jerí Oré, con el objetivo de fortalecer la seguridad nacional del Perú. El acuerdo fue presentado en su momento como parte de una estrategia de defensa nacional que buscaba modernizar la capacidad operativa de la Fuerza Aérea.