En el marco del Festival Aéreo Lima 2026, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, participó en actividades realizadas en la Base Aérea Las Palmas (Lima), donde destacó el fortalecimiento de la cooperación bilateral, especialmente en el ámbito de defensa.

El diplomático resaltó que la presencia de los aviones F-16 en el evento constituye un hito en la relación entre ambos países , al evidenciar el nivel de articulación estratégica alcanzado. En ese contexto, subrayó las capacidades operativas de estas aeronaves y su relevancia en el escenario regional.

En declaraciones a Canal N, Bernie Navarro también se refirió a la controversia generada en torno a los F-16, indicando que existe desinformación sobre sus características. Afirmó que se trata de equipos altamente competitivos y destacó que el proceso de adquisición por parte del Perú ya se encuentra en marcha, incluyendo un pago inicial.

LEE TAMBIÉN: Festival Aéreo Lima 2026 cautiva a miles con maniobras y paracaidismo en Las Palmas

Asimismo, señaló que esta cooperación responde a una política de seguridad prioritaria en las relaciones bilaterales, haciendo referencia a la gestión del gobierno estadounidense y su enfoque en el fortalecimiento de alianzas estratégicas.

Finalmente, el embajador destacó la masiva participación del público peruano en el evento, organizado por la Fuerza Aérea del Perú, y consideró que el entusiasmo ciudadano refleja el interés por consolidar los vínculos entre Perú y Estados Unidos en diversos ámbitos.