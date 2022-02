La congresista y ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Betssy Chávez, destacó que no retirará la denuncia constitucional que presentó contra la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva (Acción Popular), y Patricia Chirinos (Avanza País).

“Yo no voy a retirar ninguna denuncia, ni la que dirigí contra la presidenta del Congreso, doña María del Carmen Alva, ni tampoco contra la que dirigí a Patricia Chirinos porque considero que hay una infracción constitucional en los artículos 102, 113″, expresó en diálogo con Latina.

La legisladora de Perú Democrático se mostró desconfiada de la denominada “tregua” entre el Ejecutivo y Legislativo promovido justamente por Alva Prieto y el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres.

“Aunque me lo pidiera el papa, yo no voy a dejar sin efecto las denuncias que he presentado. Hay una infracción constitucional a todas luces y al menos amerita que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le dé el trámite, la admisibilidad”, sostuvo.

“Amerita que se discuta en la Comisión Permanente, amerita que se discuta en el pleno, y que la fiscal evalúe si procede o no”, agregó.

Según Betssy Chávez desconfía que se “quiera sacar el pañuelo blanco de la paz” y acusó que existe “una situación de actos reiterativos”. “Están haciendo leyes con nombre propio para disminuir los cinco años del mandato presidencial”, acotó.

“Cuando uno plantea una acción como esta, no es un acto de venganza, no es un acto de amedrentamiento, es un tema de poner orden. Saben qué, en este Estado hay Gobierno y si bien es cierto tienen herramientas como congresistas para fiscalizar, siento que ha habido un abuso paulatino”, cuestionó.

En otro momento, lamentó que el Parlamento haya agendado para el próximo martes 8 de marzo la sesión del voto de confianza al Gabinete liderado por Aníbal Torres.

“Hubiera sido tan importante de gesto político si el Congreso de la República, o en todo caso la Mesa Directiva, no nos pase hasta el 8 de marzo para el tema de la confianza”, sentenció.

