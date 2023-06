Luego que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ordenó la inmediata captura de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, un contingente policial llegó hasta su casa - en la región Tacna - y la detuvo.

Betssy Chávez salió de su domicilio sonriendo y sin dar declaraciones. Los agentes contaron que no puso resistencia a la diligencia y colaboró en todo momento. Chávez fue capturada en su habitación.

Minutos antes, la exjefa de la PCM hizo una transmisión a través de TikTok y señaló estar tranquila ante el proceso que le tocará afrontar en prisión.

¿Qué dijo Betssy Chávez al enterarse de su orden de captura?

“He decidido esperar en mi domicilio a que venga la Policía. También indicarle que se ha filtrado a los medios sobre la notificación y no nos han notificado formalmente, tengo mucha serenidad y valentía para afrontar esta situación”, señaló.

Asimismo, Betssy Chávez anunció la presentación de su libro, pero lamentó que no estará presente por sus temas judiciales. “Son microrrelatos, a mi me gusta escribir mucho (...) No sean graciosos, por qué recompensa, si digo que estoy acá en mi casa en Tacna”, dijo Chávez mientras leía los comentarios de su live.

“Pensé en ir con movilidad hasta la Policía pero si salgo de acá van a decir que me quiero escapar. Por eso, para evitar esto, prefiero esperar a que vengan y luego ir hasta donde tengamos que ir”, añadió.

También contó que hará su tesis desde el penal. “En el establecimiento penitenciario voy a realizar mi tesis sobre ciencias penales”, adelantó.

