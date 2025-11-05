Betssy Chávez, asilada en la embajada de México en Lima, remitió un oficio a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema para informar cambios en su defensa.

En la carta, la exparlamentaria indicó que subroga a César Augusto Romero Valdez y Luis Barranzuela, quienes hasta ahora llevaban su caso.

Chávez precisó que ya no ejercerá su propia defensa, pese a contar con formación jurídica, y que desde este momento solo será representada por el abogado Raúl Noblecilla, colegiado con el número 41016.

También señaló que le otorga “plena confianza” a Noblecilla, convirtiéndolo en su único autorizado ante las instancias judiciales.

El escrito fue elaborado y firmado en la residencia diplomática donde permanece desde que solicitó asilo político.

Raúl Noblecilla no podrá asumir de inmediato defensa de Betssy Chávez

El abogado no podrá asumir de inmediato porque fue expulsado del juicio oral por conducta inapropiada y por presentar un certificado médico que la Sala Penal Especial consideró aparentemente falso.