El presidente encargo de la República, José María Balcázar, ratificó a Hugo de Zela como ministro de Relaciones Exteriores, un hecho que no le ha caído para nada bien a la expremier Betssy Chávez, quien se encuentra asilada y a la espera de un salvoconducto para refugiarse en México.

Y es que durante su gestión con José Jerí, Hugo de Zela no solo no le entregó el salvoconducto a la sentenciada por el golpe de Estado, sino que se presentó con una propuesta ante la Organizaciones de Estados Americanos (OEA) para que se establezcan límites sobre los salvoconductos.

Balcázar aseguró que no otorgará salvoconducto a Betssy Chávez y anuncia diálogo con partidos.

ANÁLISIS

Para el excanciller Luis Gonzales Posada, no existe ninguna razón para que Hugo de Zela retroceda en su decisión de no otorgarle el salvoconducto a Chávez.

“Si accedemos a esa política (de darle el salvoconducto), estaríamos poniendo luz verde a un acto ilegal”, afirmó.

En diálogo con Correo, el exministro consideró que si Hugo de Zela se mantiene en el cargo, el “gobierno no dará marcha atrás”.

“Ya hubo una ruptura de relaciones con México. No hay otro camino. En la política exterior hay una línea de continuidad que es lo que ha caracterizado a nuestras relaciones internacionales”, sostuvo.

Además, recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual mandataria Claudia Sheinbaum fueron muy críticos con el Perú tras la salida de Pedro Castillo.

“Ellos dijeron que a Pedro Castillo se le dio un golpe. Hay una historia larga y complicada que viene de México”, agregó.

Betssy tiene pendiente cumplir una sentencia de 11 años y 5 meses. (Foto: GEC)

CONTRARIO

Por su parte, el excanciller Miguel Rodríguez Mackay consideró que si bien José Jerí titubeó para entregarle el salvoconducto a Betssy Chávez, no será lo mismo con Balcázar.

“El canciller deberá convencer a Balcázar de entregar el salvoconducto. Lo que no puede pasar es que su gestión termine el 28 de julio sin haber tomado una decisión, porque es una obligación del Perú extenderlo. Lo idóneo es que lo haga y no venga otro gobierno”, apuntó.

En otro momento, dijo que no tomar una decisión es un mal referente para la democracia peruana.

“Lo que hizo Hugo de Zela ante la OEA fue llamar la atención sobre el mal uso del concepto del asilo que está establecido en la Convención de Caracas”, señaló.

La expremier Chávez se encuentra asilada en la embajada de México en Lima (asumida hoy por Brasil) desde el 3 de noviembre de 2025.