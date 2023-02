La expremier Betssy Chávez sí estuvo al tanto del contenido del mensaje que dio Pedro Castillo cuando anunció el golpe de Estado y la intervención a las instituciones del sistema de justicia.

Panorama reveló ayer el testimonio que una reportera de TV Perú dio ante la Fiscalía ya que ella estuvo presente en Palacio de Gobierno, junto a su equipo, el mismo 7 de diciembre del 2022.

”Betssy Chávez me dice: tranquila. Yo le pregunto ¿y ahora qué viene? Y ella me dice que va a hacer adelanto de elecciones. Yo le pregunto ¿generales? Ella no responde”, declaró la reportera.

En esa línea, contó a la Fiscalía que Chávez le dijo que el aún gobierno de Pedro Castillo tenía como plan reestructurar al Estado y para ello estaba alistando la publicación de un decreto supremo.

”Yo le pregunto ¿cuándo? Y ella me dice: ahora mismo, tengo que sacar el Decreto Supremo”, dijo la reportera.

GESTOS. En otro momento, la testigo dijo que, tras el mensaje de Pedro Castillo, Betsy Chávez se acercó al aún jefe de Estado para darle un abrazo y decirle “bien presidente”.

”Luego ella y el presidente se abrazan por un lapso de 5 segundos y luego, el presidente y el señor Aníbal Torres se abrazan por un lapso de 15 segundos, de manera significativa, de manera cálida, de respaldo, de amigos, como cuando abrazas a alguien que está pasando por una situación difícil”, añadió.